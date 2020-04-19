Sağlıkçı çiftten tulumlu düğün

, koronavirüs salgını nedeniyle düğünü ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyip nikah masasına oturdu. Çift, nikahlarının ardından da ertelenen düğünlerinin yerine sosyal medya hesaplarından canlı yayınla temsili düğün yaptı. Yayına çiftin aileleri, yakınları ile çok sayıda arkadaşı katıldı ve yorum yazarak çifti tebrik etti. Sosyal medya hesaplarındaki canlı yayında düğün dansını yapan çift, daha sonra halay çekerek ve dans ederek mutlu günlerini sevdikleriyle paylaştı. Cemre Yetgin, "Korona tulumlarımızla evlenmek istedik, çok güzel bir nikah oldu" dedi.