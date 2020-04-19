Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sağlıkçı çiftten tulumlu düğün

Sağlıkçı çiftten tulumlu düğün

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Sağlıkçı çiftten tulumlu düğün
İSTANBUL'DA, koronavirüs salgını nedeniyle düğünü ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyip nikah masasına oturdu. Çift, nikahlarının ardından da ertelenen düğünlerinin yerine sosyal medya hesaplarından canlı yayınla temsili düğün yaptı. Yayına çiftin aileleri, yakınları ile çok sayıda arkadaşı katıldı ve yorum yazarak çifti tebrik etti. Sosyal medya hesaplarındaki canlı yayında düğün dansını yapan çift, daha sonra halay çekerek ve dans ederek mutlu günlerini sevdikleriyle paylaştı. Cemre Yetgin, "Korona tulumlarımızla evlenmek istedik, çok güzel bir nikah oldu" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlıkçı çiftten tulumlu düğün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA