Ve uzatıldı! Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, yasak ne zaman bitecek? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yol izni nasıl alınır?

Corona virüsü salgınının yayılımını önlemek amacı ile ülkemizde iller arası yolculuğun özel araçla da dahil olmak üzere kısıtlanmasının ardından vatandaşlar "Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bir süredir devam eden bu kısıtlama süresince bazı koşullara uygun olan vatandaşlar e devlet, valilik veya kaymakamlıklardan alacakları yol izin belgesi ile iller arası seyahat yapabilecek. Bunun dışında ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinden çıkma yasağı bulunuyor. Buna göre; Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yollar ne zaman açılacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden bir tanesi de il dışına çıkma kısıtlaması olmuştu. Bu kapsamda bazı vatandaşlar mazeretlerini bildirerek yol izin belgesi temin ettikten sonra il dışına çıkabiliyor. Ancak vatandaşların aklında "Şehirlerarası yollar ne zaman açılacak?" sorusu yer alıyor.

İşte tüm detaylar…