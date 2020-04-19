Sigara için sokağa çıkan tiryakiye 3 bin 150 TL ceza!

"Neden sokağa çıktın?" sorusuna verdiği cevap polisleri de şaşkına çevirdi... İstanbul Sultangazi'de bir genç, benzin istasyonundan sigara almak için evinden çıkınca para cezası yedi.

Sokağa çıkma yasağına yönelik Sultangazi'de denetimlerini artıran polis, sigara almak için dışarı çıkan bir kişiye idari para cezası kesti. Denetimlerde, aracıyla ekmek alan iki kişi de uyarıldı.

SİGARA ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentteki marketler kapanmıştı. Sultangazi'de yaşayan bir genç, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan benzin istasyonunun market bölümünün açık olduğunu öğrenince, istasyona gitmek için evden çıktı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç, denetim yapan polis tarafından durduruldu. Ekiplere, sigara almak için evden çıktığını söyleyen kişi işlemler için karakola götürülürken, yasağı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Ekipler, aynı noktada bir aracı da durdurdu. Sürücü ile yanında bulunan arkadaşının ekmek almak için fırına geldiğinin öğrenilmesi üzerine ekipler tarafından uyarıldı.