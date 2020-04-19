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ne kadar, kaç TL? 18-19 Nisan'da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan ve 18-19 Nisan tarihleri aralığında uygulanacak olan ne kadar sorusu vatandaşların internet aracılığıyla araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Toplamda 31 şehirde uygulanacak olan bu kısıtlama gece 00.00'da başlayarak iki gün sürecek. Bu süreçte yasağa uymayarak dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca uygulanacak olan para cezası, kişilere aykırı hareket veya zorunluluklara uymadığı gerekçesiyle veriliyor. Yetkililer denetlemeleri yapmak için gün boyu dışarı bulunurken sizler için hazırladığımız haberimizde "Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtına ve konuya dair detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası nedir, kaç TL? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.4.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 09:53 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 18-19 Nisan'da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince vatandaşlara uygulanacak olan bu ceza ile ilgili olarak nedir, ne kadar? Şeklinde birçok soru internet üzerinden yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında bugün ve yarın olmak üzere hafta sonu dahilinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmiş. Bu kısıtlamanın nedeni olarak ise corona virüsü salgınının yayılım hızını azaltmak olarak işaret edilmişti. Ancak bu kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan kişilere belirli cezai işlemlerin uygulanacağı biliniyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası nedir, kaç TL? İşte konuya dair detaylı bilgi ve Sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili bilinmesi gerekenler!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR, NE KADAR?

Ülkemizde salgın sürecinde birçok önlem alınmaya devam ederken bu kapsamda uygulanması karar kılınan bir konu da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı oldu. Bu yasağın sürdüğü iki günlük çerçevede dışarı çıkan vatandaşlara ise para cezası uygulanacak. Peki, Sokağa çıkma cezası nedir, ne kadar? İşte detaylar…

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 18-19 Nisan'da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası nedir?
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