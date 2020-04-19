Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bakkallar, benzinlikler ve marketler kaçta açılacak?

KOVİD-19 hastalığına neden olan corona virüsünün öldürme oranı düşük de olsa yayılma hızı oldukça yüksek ve bu nedenle her grubu risk altında bırakıyor. KOVİD-19'un bulaşma oranını minimuma indirmek için alınan önlemlere, Zonguldak ve 30 büyükşehri kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı eklendi. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek ve marketler ne zaman açılacak? İşte, en çok araştırılan konular arasında yer alan Sokağa çıkma yasağı bitiş saati ve marketlerin ne zaman açılacağı ile ilgili detaylar…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Sokağa çıkma yasağı pazar gecesi 00:00'a kadar devam edecek ve pazartesi sabahı marketlerin açılacağı tahmin ediliyor.