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saat kaçta bitecek? Bakkallar, benzinlikler ve marketler kaçta açılacak?

Marketler ve bakallar ile ilgili açıklama hafta sonu öncesi resmi olarak yapılmıştı! İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre yarın marketler ve bakalların sat 21:00'da kapatılmasına karar verilmişti. nedeniyle ’nin 30 büyükşehri ve ’ta bazı meslek grupları hariç bütün vatandaşlar hafta sonunu evde geçirdi. Corona virüsü yayılmasını önlemek amacıyla getirilen yasaktan bazı kurum ve işletmeler de muaf tutuldu. Yasağın biteceği saatten sonra ne zaman açılacağı en çok merak edilen işletmeler arasında marketler yer alıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek, marketler ve bakkallar saat kaçta açılacak. İşte, corona virüsü sebebiyle getirilen geçici sokağa çıkma yasağı bitiş saati ile ilgili detaylar, Bakkallar, benzinlikler ve marketler kaçta açılacak sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 14:53 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bakkallar, benzinlikler ve marketler kaçta açılacak?

KOVİD-19 hastalığına neden olan corona virüsünün öldürme oranı düşük de olsa yayılma hızı oldukça yüksek ve bu nedenle her grubu risk altında bırakıyor. KOVİD-19'un bulaşma oranını minimuma indirmek için alınan önlemlere, Zonguldak ve 30 büyükşehri kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı eklendi. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek ve marketler ne zaman açılacak? İşte, en çok araştırılan konular arasında yer alan Sokağa çıkma yasağı bitiş saati ve marketlerin ne zaman açılacağı ile ilgili detaylar…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Sokağa çıkma yasağı pazar gecesi 00:00'a kadar devam edecek ve pazartesi sabahı marketlerin açılacağı tahmin ediliyor.

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Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bakkallar, benzinlikler ve marketler kaçta açılacak?
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