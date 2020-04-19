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Sokağa çıkma yasağında 'dan şok görüntüler! Tekme tokat birbirlerine girdiler...

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında fırınların açık olacağı duyurulmuştu. Bazı fırıncılar da ekmeği vatandaşın kapısına kadar götürüyor. Zaman zaman aynı sokakta karşılaşan fırıncıların kavga ediyor. 'da da iki fırıncı sokakta birbirine girdi. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay anını çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 10:11 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında Avcılar'dan şok görüntüler! Tekme tokat birbirlerine girdiler...

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı sokakta birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkamayan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı aynı sokağa girdi. Aynı yerde ekmek satmak isteyen iki fırıncı arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede tartışma yerini tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya bıraktı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırıncıların tekmeli yumruklu kavga ettiği, vatandaşların ise ayırmada zorlandığı görüldü.

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Sokağa çıkma yasağında Avcılar'dan şok görüntüler! Tekme tokat birbirlerine girdiler...
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