Son dakika: Akdeniz ve Manisa beşik gibi! Manisa'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Akdeniz ve Manisa'dan son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Akdeniz'de, Yunanisatan ve Türkiye'de de hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem 9.9 km derinlikte gerçekleşirken, büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı ve kısa bir süre sonra 3.8 olarak revize edildi. Bugün Manisa ve Akdeniz'de peş peşe depremler gerçekleşiyor. En büyüğü, sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde Manisa'da gerçekleşti ve İzmir'den de hissedildiğine dair birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımda bulundu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ