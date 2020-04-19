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Son dakika: Akdeniz ve beşik gibi! Manisa'da korkutan ! ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve ’nden gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de bir daha meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, Akdeniz'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 15:28 ABONE OL
Son dakika: Akdeniz ve Manisa beşik gibi! Manisa'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Akdeniz ve Manisa'dan son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Akdeniz'de, Yunanisatan ve Türkiye'de de hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem 9.9 km derinlikte gerçekleşirken, büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı ve kısa bir süre sonra 3.8 olarak revize edildi. Bugün Manisa ve Akdeniz'de peş peşe depremler gerçekleşiyor. En büyüğü, sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde Manisa'da gerçekleşti ve İzmir'den de hissedildiğine dair birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımda bulundu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika: Akdeniz ve Manisa beşik gibi! Manisa'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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