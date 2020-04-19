SON DAKİKA | Fikret Orman telefon sapığını savcılığa ihbar etti! Fanatik taraftarın 2 yıl hapsi isteniyor

Son dakika haberi... Beşiktaş Spor Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, bir kişinin şahsi telefonuna küfür ve hakaret içerikli mesajlar attığını ifade ederek soluğu savcılıkta aldı. Mesajı atan kişinin şahsi cep telefonu ele geçirdiğini ifade eden Orman'ın şikâyeti sonrası şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'İYİ Mİ BÖYLE BAŞKAN ANAMIZI …'

Fikret Orman tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Yusuf C.'nin kendisine 'İyimi böyle başkan? Anamızı s…ler ağzını açmadın. Haftalardır hakem dediler ses çıkarmadın. Yazıklar olsun sana da yönetimine de. Sen ve yönetimin şe… niz.' şeklinde küfür ve hakaret içerikli sözlerin bulunduğu bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

'HATTI 9 YILDIR KULLANIYORUM AMA MESAJI BEN ATMADIM'

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cep telefonu numarasından tespit edilen 23 yaşındaki Yusuf C., Antalya'nın Manavgat ilçesinde tespit edildi. İfadesine başvurulan genç adam söz konusu GSM hattını 9 yıldır kullandığını ancak Fikret Orman'a herhangi bir mesaj atmadığını iddia etti. Yürütülen soruşturma sonunda genç adam hakkında iddianame hazırlandı.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yusuf C.'nin her ne kadar söz konusu mesajı 9 yıldır kullandığı GSM hattından kendisinin atmadığını ifade etse de savunmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekilerek 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunun işlendiği anlatılan iddianamede şüphelinin 2 yıla kadar hapsi istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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