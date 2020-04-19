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haberi: dalgalanması olmazsa Ramazan Bayramı'ndan il bazında normalleşme geliyor! Türkiye'de ?

Tüm dünyada etkisini gösteren ve can kayıplarına neden olan yüzünden alınan tedbirler artarak devam ederken haberleri de peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs vakalarındaki bulaşma hızının düşüşe geçtiğini ifade ederken, dün açıklanan 18 Nisan vaka ve ölü sayısında da azalma olduğu gözlendi. Peki Türkiye'de ? Normalleşme adımları hakkında yeni bilgiler gelirken büyük bir dalgalanma olmazsa, Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak normalleşme adımları atılabilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs dalgalanması olmazsa Ramazan Bayramı'ndan il bazında normalleşme geliyor! Türkiye'de corona ne zaman bitecek?

Türkiye'de ne zaman bitecek, hayat ne zaman normale dönecek? Bu soru milyonlarca insanın cevap aradığı konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İlk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart günü ülkemizde de görülen virü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye'de 1.890'a ulaştı. 17 Nisan'da 4.353 olan vaka sayısı 18 Nisan'da 3.783'e indi. Hayatını kaybedenlerin sayısında da azalma görüldü. Corona virüs vaka sayısının, bulaşma hızının azalması olumlu ihtimallerin de düşünülmesine neden oldu; Türkiye'de ? bilgisine göre Haziran ayı başında il bazında farklı uygulamalara gidilecek...

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Son dakika haberi: Corona virüs dalgalanması olmazsa Ramazan Bayramı'ndan il bazında normalleşme geliyor! Türkiye'de corona ne zaman bitecek?
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