Son dakika haberi: Corona virüs dalgalanması olmazsa Ramazan Bayramı'ndan il bazında normalleşme geliyor! Türkiye'de corona ne zaman bitecek?

Türkiye'de corona virüs ne zaman bitecek, hayat ne zaman normale dönecek? Bu soru milyonlarca insanın cevap aradığı konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İlk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart günü ülkemizde de görülen corona virü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye'de 1.890'a ulaştı. 17 Nisan'da 4.353 olan vaka sayısı 18 Nisan'da 3.783'e indi. Hayatını kaybedenlerin sayısında da azalma görüldü. Corona virüs vaka sayısının, bulaşma hızının azalması olumlu ihtimallerin de düşünülmesine neden oldu; Türkiye'de corona ne zaman bitecek? Son dakika bilgisine göre Haziran ayı başında il bazında farklı uygulamalara gidilecek...