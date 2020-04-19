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SON DAKİKA! Korkunç olayda şok gelişme! Eşi ve küçük kızına naylon poşetle etmişti…

iline bağlı Doğubayazıt ilçesinde 8 Kasım tarihinde yaşanan ve duyanların kanını donduran olaya ilişkin ajanslara son dakika gelişmeleri düşmeye devam ediyor. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen isimli şahıs eşini ve kızını acımasızca dövdükten sonra ateşte erittiği naylonu vücutlarının çeşitli yerlerine damlatarak yapmıştı. Korkunç olayın ardından bugün olayla ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 19.4.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 23:30 ABONE OL
SON DAKİKA! Korkunç olayda şok gelişme! Eşi ve küçük kızına naylon poşetle işkence etmişti…

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kan donduran olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 8 Kasım tarihinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İnanç adlı şahıs eşini ve kızını dövdükten sonra vücutlarının çeşitli yerlerine erittiği naylon poşeti akıtarak işkence yapmıştı. Kan donduran olayda bugün şok bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA HABERİ: EŞİNE VE KIZINA NAYLON POŞETLE İŞKENCE ETMİŞTİ...

Geçtiğimiz yıl 8 Kasım tarihlerinde meydana gelen olayda alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İnanç, eşi Müjgan İnanç'ı ve kızını dövdükten sonra erittiği naylonu vücutlarına damlatarak işkence de bulunmuş ve olay sonrasında 11 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı, bugün ajanslara düşen son dakika haberine göre şok bir gelişme yaşandı...

Haber ilerleyen sayfalarda devam ediyor...

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SON DAKİKA! Korkunç olayda şok gelişme! Eşi ve küçük kızına naylon poşetle işkence etmişti…
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