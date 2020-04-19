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: 'ta yeni tedbiri! Açık alanlarda takma zorunluluğu getirildi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile salgınına karşı bir dizi tedbirler alınmıştı. Valilikler de bu tedbirlere ek olarak kararlar alabiliyor. haberine göre; Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda kentte açık alanlarda da takma zorunluluğu getirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 16:05 ABONE OL
Son dakika: Sivas'ta yeni koronavirüs tedbiri! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Flaş gelişme! Sivas'ta artık sadece market, fırın, pazar gibi yerlerde değil açık alanlarda da maske takma zorunluluğu var... Kararı Sivas Valiliği son dakika olarak duyurdu.

392 TL PARA CEZASI VAR

Sivas Valiliği tarafından ihtiyaç oranında halka dağıtılmak üzere mahalle ve köy muhtarlıklarında maske dağıtılmasının ardından açık alanlarda da maske takılması zorunlu hale getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla vatandaşların konutlarından çıktıkları andan itibaren maske takmalarının zorunlu hale getirildiği açıklandı. Maskesiz sokağa çıkanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarında 392 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

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Son dakika: Sivas'ta yeni koronavirüs tedbiri! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
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