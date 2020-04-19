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Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bölükbaşı'na söylediği sözler sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı...

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler – gönüllüler de yen sezon yarışmaları kıran kırana devam ediyor. TV izleyicileri yeni bölümlerdeki zorlu yarışlarda boy gösteren yarışmacılara ilişkin detayları merak ediyor. Bu bağlamda ünlüler takımı yarışmacısı ’a ilişkin arama motorlarında yoğun şekilde Sercan Yıldırım kimdir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? soruları yoğunlaşmaya başladı. Öte yandan Yıldırım ile arasında aşk söylentileri çıkmıştı, bunun ardından Survivor Sercan’ın Nisa’ya söyledikleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edenler içeriğimizde tüm detayları bulabilir. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 19.4.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 18:42 ABONE OL
Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Nisa Bölükbaşı'na söylediği sözler sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı...

TV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2020 ünlüler – gönüllülerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Öte yandan zorlu parkurlarda mücadele eden yarışmacılarla ilgili detaylar merak edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda ünlüler takımında mücadele eden Survivor Sercan'la ilgili arama motorlarında yoğun şekilde Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Survivor Nisa Bölükbaşı ile aralarında aşk söylentileri çıkmış ve Yıldırım, bölükbaşı ile yaptığı konuşmada bu iddialara yanıt niteliğinde sözler söylemişti. Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne gibi soruları merak edenler içeriğimizde tüm yanıtları bulabilecek. İşte tüm bilgiler…

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Sercan Yıldırım (d. 5 Nisan 1990, Osmangazi, Bursa), Bursaspor, Galatasaray kulüplerinde forvet mevkinde oynayan futbolcu. Millî takımda da yer almıştır, 10 kez A millî formayı giyen futbolcu 2 gol kaydetmiştir.Kariyeri boyunca 230 maçta yer alarak 52 gol ve 31 asist kaydetmiştir.

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Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Nisa Bölükbaşı'na söylediği sözler sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı...
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