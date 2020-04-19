Vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı

KOVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı yurt genelinde ikinci defa uygulandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının dünkü bölümü sorunsuz geçerken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.
VAN:
Van'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Zaruri ihtiyaçlar dışında kimse dışarı çıkmadı.
MARDİN:
Güvelik güçleri ise bütün ilçe merkezlerinde girişçıkış noktalarında kontrol ve denetim faaliyetini artırdı.
ŞANLIURFA:
Polis kentin ana caddelerinde devriye faaliyetini artırdı.
BURSA:
Boş caddeler ve meydanlar havadan görüntülendi.
KAYSERİ:
Ekmek almak isteyen vatandaşların fırınlara gittiği gözlendi.
ERZURUM:
Erzurumluların yüzde 96 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.
TRABZON:
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.
GAZİANTEP:
Polis ve zabıta ekipleri özellikle mahalle aralarında gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
SAKARYA:
Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı.
MUĞLA/BODRUM:
Tarihi boyunca ilk kez bu kadar ıssız olan Bodrum'un sokakları, caddeleri ve yolları bom boş kaldı.
Meral YILDIZ-Nezir GÜNEŞ- Mehmet YILDIRIM- Hüseyin KAÇAR- Hamza ALP - Özgür ÖZDEMİR - Şaban YILMAZ- Abbas ÇAKAR- Mehmet BONCUKSırrıberk ARSLAN - İlhan DEMİRCİOĞLU
/ SABAH