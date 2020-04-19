Vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı

KOVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı yurt genelinde ikinci defa uygulandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının dünkü bölümü sorunsuz geçerken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.Van'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Zaruri ihtiyaçlar dışında kimse dışarı çıkmadı.Güvelik güçleri ise bütün ilçe merkezlerinde girişçıkış noktalarında kontrol ve denetim faaliyetini artırdı.Polis kentin ana caddelerinde devriye faaliyetini artırdı.Boş caddeler ve meydanlar havadan görüntülendi.Ekmek almak isteyen vatandaşların fırınlara gittiği gözlendi.Erzurumluların yüzde 96 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.Polis ve zabıta ekipleri özellikle mahalle aralarında gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı.Tarihi boyunca ilk kez bu kadar ıssız olan Bodrum'un sokakları, caddeleri ve yolları bom boş kaldı./ SABAH