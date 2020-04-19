Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı

Vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı
KOVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı yurt genelinde ikinci defa uygulandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının dünkü bölümü sorunsuz geçerken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.
VAN: Van'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Zaruri ihtiyaçlar dışında kimse dışarı çıkmadı.
MARDİN: Güvelik güçleri ise bütün ilçe merkezlerinde girişçıkış noktalarında kontrol ve denetim faaliyetini artırdı.
ŞANLIURFA: Polis kentin ana caddelerinde devriye faaliyetini artırdı.
BURSA: Boş caddeler ve meydanlar havadan görüntülendi.
KAYSERİ: Ekmek almak isteyen vatandaşların fırınlara gittiği gözlendi.
ERZURUM: Erzurumluların yüzde 96 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.
TRABZON: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.
GAZİANTEP: Polis ve zabıta ekipleri özellikle mahalle aralarında gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
SAKARYA: Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı.
MUĞLA/BODRUM: Tarihi boyunca ilk kez bu kadar ıssız olan Bodrum'un sokakları, caddeleri ve yolları bom boş kaldı.

Meral YILDIZ-Nezir GÜNEŞ- Mehmet YILDIRIM- Hüseyin KAÇAR- Hamza ALP - Özgür ÖZDEMİR - Şaban YILMAZ- Abbas ÇAKAR- Mehmet BONCUKSırrıberk ARSLAN - İlhan DEMİRCİOĞLU / SABAH

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA