Virüsü yendiler görevlerine dönmek istiyorlar

Gazıantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev yapan Dr. Berk Gül (28) koronavirüs tedavisinin ardından karantina süresini doldurmak için evine döndü. Teşhis konulma sürecinde hiç ateşinin çıkmadığını anlatan Gül "Yaşım genç olduğu için belirtilerim çok hafifti. Sonuçlarım negatifleşene kadar evde bekleyeceğim. Sonra da görevime başlayacağım. Hastalığı tam olarak atlatıp görev başlayınca plazma bağışı için de gönüllü olacağım. Bulaşta temas süresi çok önemli olduğu için ne çok sorumsuz olmak ne de birbirine öcü gibi bakmak gerekiyor" dedi.Muğla'da Fethiye Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sevil Ayni hastanede 10 günlük yoğun tedavisi tamamlanan Sevil Ayni, 14 gün karantina için evine uğurlandı. Ayni, "Sadece ensemden başlayan ve geçmeyen bir baş ağrısı, kol ve bacaklarımda geçmeyen ağrılar oldu. Oğlum genç olduğu için daha iyi, semptom göstermedi. Bir an önce işime dönerek hastalara yardıma koşmak istiyorum. Bu güç iyileşmemde etkili oldu" dedi./ SABAH