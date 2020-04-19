Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi

Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi

’da getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan vatandaş, maske üretim atölyesinde çalıştığını ve iş yerine gittiğini iddia etti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, polis merkezine götürüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 17:51 ABONE OL
Yasağı ihlal etti, yakalanınca Maske üretim atölyesinde çalışıyorum dedi

İçişleri Bakanlığının kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama getirilen 31 şehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlama kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda denetim yapan polis, yol kenarından bisiklet ile gelen bir kişiyi durdurarak kimlik sordu.

Üzerinde kimlik bulunmayan ve maske üretim atölyesinde çalıştığını, iş yerine gittiğini iddia eden maskesiz yabancı uyruklu 21 yaşındaki Abdullah B'ye polis maske verdi. Neden dışarı çıktığı sorulan Abdullah B., "Önce iş yerine bakacaktım, kapalıysa daha sonra ekmek alıp eve gidecektim" diyerek kendini savundu. Kısıtlamayı ihlal eden şahıs polis merkezine götürülürken, kimlik tespitinin ardından hakkında idari işlem yapılacağı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA