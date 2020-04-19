Yeter ki kendinize inanın her şeyi yapabilirsiniz

Türkiye'nin 81 ilinde EBA ile uzaktan eğitim başarıyla devam ederken eğitim hayatlarında öğrenciler için rol model oluşturacak isimler de yansıtılıyor. Örnek olarak gösterilen isimler arasında atv'nin "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında 1 milyon lira ödül kazanan Arda Ayten de yer alıyor. Ortaokul öğrencilerine verilen İngilizce eğitim derslerinde her yıl 150 kitap okumasına vurgu yapılan Arda Ayten'in büyük ödülü kazandıktan sonra söylediği "Şimdi okumak için daha fazla kitap alabilirim" sözünün de altı çizilerek gençlere "kitap okuyun" mesajı veriliyor.SABAH'a konuşan Arda Ayten ise Türk gençlerinin kendilerine inandıklarında her şeyi yapabileceklerini söyleyerek, "Gençlerimizin ciddi bir bilgi isteği var, geleneklerini de asla dışlamıyorlar. Kendi kültürlerine sahip çıkıyorlar. Ancak gençlerimizin bir rehbere ihtiyaçları var. Ben İlber Ortaylı'yı ve Aziz Sancar'ı kendime rol model olarak alıyorum. İlber Hoca'nın objektifliğini beğeniyorum. Aziz Sancar Cumhuriyetimiz'in kazanımlarından ortaya çıkan ve bunun değerini bilen bir bilim insanı" dedi. Tarihimizle gurur duymamız gerektiğini belirten Ayten, "Bir Türk evladı olarak medeniyetimizin yükselmesi için bir tuğla da ben koyacağıma yemin etmiştim. Milli değerlerimize sahip çıkalım. 15'inci yüzyılın en büyük bilim insanı Fatih Sultan Mehmet'i ve 20'nci yüzyılın en büyük fikir adamı Atatürk'ü çıkardık" diye konuştu.Kuyucaklı Yusuf, Nutuk, Yunus Emre'nin bütün şiirleri, Kürk Mantolu Madonna, Sinekli Bakkal.Hayat Problem Çözmektir, Gecenin Sonuna Yolculuk, Palyaço, Dorian Gray'in Portresi, Beyaz Geceler, Foucault Sarkacı, Genç Werther'in Acıları, Kötü Kan.