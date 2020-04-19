Yunan botunun ihlaline müdahale

BALIKESİRaçıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca uzaklaştırıldı. Ayvalık açıklarında Yunan askerlerince lastik botun motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Bölgede 3 Yunan Sahil Güvenlik unsuru olduğunun ve karasuyu ihlali yapıldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 5 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi. 10 sığınmacı kurtarılırken, Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.