Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yunan botunun ihlaline müdahale

Yunan botunun ihlaline müdahale

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Yunan botunun ihlaline müdahale
BALIKESİR açıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca uzaklaştırıldı. Ayvalık açıklarında Yunan askerlerince lastik botun motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Bölgede 3 Yunan Sahil Güvenlik unsuru olduğunun ve karasuyu ihlali yapıldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 5 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi. 10 sığınmacı kurtarılırken, Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan botunun ihlaline müdahale
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA