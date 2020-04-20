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2 doktor koronavirüse yenik düştü

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
2 doktor koronavirüse yenik düştü
Denizli'nin tanınmış isimlerinden, 'veteran' kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan (74), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 20 gün önce rahatsızlanan Özkan, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan Özkan, katıldığı master'lar atletizm yarışlarında madalyalar kazamıştı. Bir acı haber de İstanbul'dan geldi. Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Yavuz Kalaycı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kalaycı ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık personeli için başsağlığı dileğinde bulunuldu.
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2 doktor koronavirüse yenik düştü
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