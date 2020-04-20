23 Nisan etkinlikleri 2020 yapılacak mı, evde mi yapılacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 Nisan 1929 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde etkili olan corona virüs salgını nedeniyle arama motorlarında 23 Nisan etkinlikleri 2020 yapılacak mı, evde mi yapılacak? Soruları yoğun şekilde araştırılmaya evam ediliyor. Öte yandan 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da en fazla merak edilenler arasında bulunuyor. İşte tüm bilgiler…

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2020 YAPILACAK MI, EVDE Mİ YAPILACAK?

Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik ve tören iptal edilmişti. Bu kapsamda bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlanacak. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu açıklamalarda bulundu;