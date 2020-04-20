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etkinlikleri 2020 yapılacak mı, evde mi yapılacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1924 yılında tarafından bayram olarak kutlanmasına karar verilen ve ardından 23 Nisan 1929’da yine Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen çocuk bayramına ilişkin vatandaşlarımız ülkemizde corona virüsünün etkili olması sebebiyle 23 Nisan etkinlikleri 2020 yapılacak mı, evde mi yapılacak? sorularıyla arama motorlarında yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Diğer yandan 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da yoğun olarak merak ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 19:30 ABONE OL
23 Nisan etkinlikleri 2020 yapılacak mı, evde mi yapılacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 Nisan 1929 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde etkili olan corona virüs salgını nedeniyle arama motorlarında 23 Nisan etkinlikleri 2020 yapılacak mı, evde mi yapılacak? Soruları yoğun şekilde araştırılmaya evam ediliyor. Öte yandan 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da en fazla merak edilenler arasında bulunuyor. İşte tüm bilgiler…

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2020 YAPILACAK MI, EVDE Mİ YAPILACAK?

Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik ve tören iptal edilmişti. Bu kapsamda bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlanacak. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu açıklamalarda bulundu;

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23 Nisan etkinlikleri 2020 yapılacak mı, evde mi yapılacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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