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şiirleri, mesajları ve sözleri burada! En güzel, kısa ve uzun 2-4- 6 kıtalık

Ülkemizde başlayan ve tüm dünyada ilan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl şiirler ve gösterilerle kutlanıyor. Corona virüsü sebebiyle bu seneki 23 Nisan’ı evinde geçirecek olan öğrenciler 2, 4, 6 kıtalık şiirleri ezberlemeye çalışıyor. Öte yandan en yakın arkadaşlara SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla resimli kutlama mesajlarına bakılmaya başlandı. 23 Nisan kısa ve uzun mesajları, sözleri arasında en yeni ve en öznel güzel içerikleri sizler için hazırladık. Sosyal medyada paylaşım yapmak isteyeceğiniz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk görselli haberimizde yer alıyor. İşte en güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri...

Giriş Tarihi: 20.4.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 12:00 ABONE OL
23 Nisan şiirleri, mesajları ve sözleri burada! En güzel, kısa ve uzun 2-4- 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri

Çocukların bayramı olarak bilinen 'a az bir zaman kala öğrenciler uzun, kısa, anlamlı, en beğenilen, 2, 3, 4, 6 kıtalık 23 Nisan şiirlerine yoğun ilgi gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl olarak kutlanmaktadır. Bu sene yeni tip corona virüsünden ötürü evlerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayacak olan vatandaşlar onlıne olarak kısa, uzun şiirleri internette birbirine okuyacak. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri bu başlık altında bulabilirsiniz. Haberimizde, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı resimleri ile , mesajları ve sözlerine erişebilirsiniz.

23 NİSAN ŞİİRLERİ, MESAJLARI VE SÖZLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri bu başlık altında görebilirsiniz. Biz de haberimizde 2,3,4,5,6 kıtalık kısa, uzun 23 Nisan şiirlerini sizler için derledik.

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23 Nisan şiirleri, mesajları ve sözleri burada! En güzel, kısa ve uzun 2-4- 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri
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