A101 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! 23 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayında!

Bu haftaya ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Perşembe günleri raflarda yerini alacak olan katalog ürünleri merakla bekleniyor. Hem her zevke hem her cebe hitap eden A101 aktüel ürünlerde bu hafta; kapaklı kase 14,95 TL, Un Eleği 9,995 TL, Ölçülü Narenciye Sıkacağı 9,95 TL, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL gibi fiyatlardan başlıyor. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar için sürpriz oyuncaklar indirimler ile birlikte gelirken elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirimler dikkatleri çekiyor. Buna göre; haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 NİSAN PERŞEMBE

Pek çok üründe pek çok indirimin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen katalog ürünleri raflarda yerini alacak. Günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği market zincirindeki indirimler ve ürünlerdeki çeşitlilik dikkatlerden kaçmıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.