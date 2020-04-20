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ile keyifli alışverişler! 23 Nisan Perşembe kataloğu yayında!

Yeni haftaya ilişkin yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri cazip indirim fırsatları ve ürün çeşitliliği ile vatandaşların hizmetine sunuluyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi olan market ürünlerinde teknoloji ve elektronik aletlerdeki büyük indirim dikkat çekerken her alandan ürünler hem her cebe hem her zevke hitap edecek. 23 Nisan kataloğunda bu hafta; Vestel Venüs e5 cep telefonu 899 TL, HI-LEVEL 49 Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL, Flavel FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1.249 TL gibi ürünler yer alırken öte yandan çocuklar için de birçok indirimli ürün yer alıyor. Lisanslı Oyun Çadırı 39,95 TL, Oyuncak Dönüşen Araçlar 17,95 TL, Oyuncak İlk Arabam 44,95 TL gibi fiyatlardan başlıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden tam listesine ulaşabilirsiniz.

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A101 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! 23 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayında!

Bu haftaya ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Perşembe günleri raflarda yerini alacak olan katalog ürünleri merakla bekleniyor. Hem her zevke hem her cebe hitap eden A101 aktüel ürünlerde bu hafta; kapaklı kase 14,95 TL, Un Eleği 9,995 TL, Ölçülü Narenciye Sıkacağı 9,95 TL, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL gibi fiyatlardan başlıyor. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar için sürpriz oyuncaklar indirimler ile birlikte gelirken elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirimler dikkatleri çekiyor. Buna göre; haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 NİSAN PERŞEMBE

Pek çok üründe pek çok indirimin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen katalog ürünleri raflarda yerini alacak. Günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği market zincirindeki indirimler ve ürünlerdeki çeşitlilik dikkatlerden kaçmıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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A101 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! 23 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayında!
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