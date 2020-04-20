App store şifremi unuttum ne yapmalıyım? Apple App Store şifresi nasıl değiştirilir?

Apple telefona sahip olan bir kişinin telefonu aldığı zaman App Store uygulama mağazası kendiliğinden yüklü bir şekilde gelir. Apple telefona sahip olan kişiler App Store uygulama mağazasından faydalanmaları için bir Apple ID sahibi olmaları gerekiyor. Bu şekilde Apple ID üzerinden ücretsiz uygulamalar hemen indirebilirsiniz. Bir App Store uygulama mağazası lokasyon bazlı olarak çalışmaktadır. Türkiye'de kullanılan App Store mağazası ile Amerika'da kullanılan App store mağazası birbirinden çok farklıdır. Bundan dolayı Amerika'daki App Store uygulama mağazası kullanıcılarının kullandığı bir uygulamayı cihazınız içerisindeki uygulama mağazasında bulamayabilirsiniz. Apple kullanıcıları, App Store uygulama mağazası şifrelerini unuttukları zaman yapılması gereken aşamaları merak ediyorlar. App store şifremi unuttum gibi merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Apple kimliği şifre değiştirme. İşte ayrıntılar

APP STORE ŞİFREMİ UNUTTUM

Apple ve Android kullanıcılarının ücretli veya ücretsiz olarak uygulama indirmek istedikleri zaman, Android telefon kullanan kullanıcılarda, Play Store olarak bilinir. Apple telefon kullanan kullanıcılarda ise App Store uygulama mağazası olarak bilinir. Bir Apple kullanıcısı şifresini unutursa neredeyse hiçbir işlem yapamaz. App şifremi unuttum diyenler için adım adım nasıl yeni şifre alacaklarını hazırladık. Bazen iş yoğunluğu olsun, bazen bazı sorunlardan dolayı kişiler şifreleri kolayca unutabilmektedir. Apple parolamı unuttum hatırlamıyorum diyebilirsiniz. Bu yüzden App Store şifresini unutan kişilerin yapması gereken bazı aşamalar mevcuttur.

Apple kimliği sıfırlama

App Store uygulama mağazasına giriş yaparken kullandığınız apple parolanızı unutan bir kişi ilk olarak, parolanızı sıfırlamak bunun için Apple Kimliğim yazan yere gidin ve "Parolanızı sıfırlayın" bağlantısına tıklayınız.

Daha sonra Apple Kimliğinizi girin ardından İleri'yi seçiniz. Eğer ki Apple Kimliğinizi hatırlamıyor iseniz Apple Kimliğinizi bulun öğesine tıklayınız.

Daha sonra yapmanız gereken işlem parolanızı sıfırlamaktır. Bunun için güvenlik sorularını yanıtlayın. E-postayla kimlik doğrulama yöntemini kullanın. Parolanızı sıfırlamak için kullanabileceğiniz bir e-posta gönderiniz.

Daha sonra başka bir yöntem "Güvenlik sorularını yanıtlayın" öğesini seçtikten sonra İleri'yi seçiniz. Sayfada verilen doğum tarihinizi doğru bir şekilde girdikten sonra ileri seçeneğine tıklayınız.

Verilen bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra güvenlik sorularını yanıtlayın. Yeni bir parola belirleyin ve Parolayı Sıfırlayın seçeneğini seçin.

APPLE KİMLİĞİ ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Bilindiği üzere bir telefon alıp, özgürce istediğiniz uygulamayı indirmek telefonunuzda bulunan bazı özelliklere ulaşmak için kimliğinizi belirlemeniz gerekiyor. Bir Apple kullanıcı iseniz, böyle bir telefona sahipseniz. Bir iPad veya iPod touch gibi uygulamalar için bulunan kimliğinize şifre belirledikten sonra bu şifrenizi beğenmeyip veya daha güvenli bir şifre koymak istediğiniz zaman bazı aşamaları adım adım takip ederek değiştirmiş olursunuz.

iPhone, iPad veya iPod Touch'ınızda

iOS 10.3 veya sonraki bir sürümünün yüklü olduğu iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda bulunan kimliğinizin şifresini değiştirmek için bazı adımlar bulunmaktadır. Bunlar ilk olarak Ayarlar sekmesine giriniz, Parola ve Güvenlik yazan yere tıklayın. Burada, Parolayı Değiştire dokunun daha sonra IPhone'daki parolayı değiştir ekranına tıklayınız. Geçerli parolanızı girin ve daha sonra yeni bir parola girip yeni parolayı onaylatınız. Burada değiştire veya parolayı değiştir seçeneğine tıklayınız.

İnternet üzerinden şifre değiştirme

İnternet üzerinden bir Apple kimliğinizi değiştirmek için bazı adımlara uymanız gerekiyor. Bunlar ilk olarak, Apple Kimliği hesap sayfanıza girişinizi yapın. Daha sonra güvenlik bölümünde bulunan Parolayı Değiştir seçeneğine tıklayınız. Daha önce belirlediğiniz mevcut parolanızı girin ve ardından yeni parolanızı girin ve onaylayın. En son Parolayı Değiştir'i tıklayıp parolanızı değiştirmiş olursunuz.