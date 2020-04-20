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Arazi kavgasında kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı

'ın Çaycuma ilçesinde , arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi ve yeğeni 'yu silahla öldürürken, yaralanan yengesi ise tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 15:56 ABONE OL
Arazi kavgasında kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı

Olay, saat 13.30 sıralarında Çaycuma Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet olan Kenan Topçu ile kardeşi İnam Topçu tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kenan Topçu, kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya silahla ateş etti. İnam Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, durumları ağır olan eşi ve oğlu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Muhammet Topçu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Kenan Topçu gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Arazi kavgasında kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
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