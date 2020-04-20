Bagajdan dolandırıcı çıktı

İstanbul'da dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik, başkasının kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan şüpheli, sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında kız arkadaşının kullandığı otomobil bagajında yakalandı.Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde koronavirüs nedeniyle ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetleme noktası oluşturdu. Denetleme noktasına yakın yerde duran bir otomobilden inen bir kadının aracın bagajına doğru yürüdüğü, bir süre sonra da araca binerek polislerin yanına geldiği görüldü. Otomobili durdurulan kadın bozuk Türkçesi ile sağlık görevlisi olduğunu öne sürerek birtakım belgeler gösterdi. Kadının denetim noktasına gelmeden aracı durdurup bagaja doğru gittiğini göz önünde bulunduran polis bagajı açmasını istedi. Açılan bagajda bir kişinin gizlendiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bu kişinin, geçen 3 Nisan'da Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarından aranan Alaa Mohammad olduğu anlaşıldı. Şüphelinin çeşitli mahkemelerce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı belirlendi.Şüphelinin oturduğu evde tartıştığı bir kişiyi dövdüğü, polise şikayet edilmesinden korktuğu için kız arkadaşından kendisini bagajda saklayarak, başka yere götürmesini istediği anlaşıldı. Kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.