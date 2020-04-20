23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de oldukça etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklik ve kısıtlamalara gidildi. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağının getirilmesi oldu. Hafta sonunu kapsayacak şekilde getirilen yasak ile birlikte pek çok sorunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı oluyor. Milyonlarca öğrenci eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam ediyor. Normal şartlarda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilinen milli bayramda eğitime ara veriliyordu. Buna göre; 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca konuya yönelik açıklamalarda bulunurken Emniyet Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü konuya dair açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar!