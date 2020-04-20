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'da olacak mı? 23 Nisan resmi bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle hafta sonunu kapsayacak şekilde uygulanan başladı. Bu uygulama çerçevesinde merak edilen konular arasında 'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlamanın için de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması ve herkesin evlerinde kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Hal böyle olunca etkinliklerin yapılamayacağı tahmin ediliyordu. Bu duruma yönelik açıklamalarda bulunurken öte yandan de açıklama yaptı. Buna göre; olacak mı? , etkinlikler nasıl olacak? İşte konuya yönelik ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 09:21 ABONE OL
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de oldukça etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklik ve kısıtlamalara gidildi. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağının getirilmesi oldu. Hafta sonunu kapsayacak şekilde getirilen yasak ile birlikte pek çok sorunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de 'da var mı sorusunun yanıtı oluyor. Milyonlarca öğrenci eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam ediyor. Normal şartlarda olarak bilinen milli bayramda eğitime ara veriliyordu. Buna göre; ? Bakan Koca konuya yönelik açıklamalarda bulunurken de açıklama yaptı.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

var mı sorusunun yanıtı merak edilirken ve Emniyet Genel Müdürlüğü konuya dair açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar!

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23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?
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