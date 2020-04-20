Bonzai çetesine operasyon

İstanbul polisi, Çekmeköy ve Sancaktepe'de araçlar içerisinden ve adreslere servis yaparak uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. E.A. (21) ve S.T. (17) isimli iki şüphelinin uyuşturucu maddeleri kiraladıkları bir adreste sakladıkları belirlendi. E.A. ve S.T. ile E.D. (22) isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adrese de baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda üç poşet halinde 319.34 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden E.A. tutuklandı.