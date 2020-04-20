Çocuklar çikolata istedi polis getirdi

Adana'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 8 yaşındaki Melis ve Esengül ile 10 yaşındaki İlayda, Emniyet'e e-posta göndererek oyuncak, cips ve çikolata istedi. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen polisler, çocukların isteklerini evlerine götürdü. Şırnak Beytüşşebap'ta polisler, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara, kendi imkanlarıyla aldıkları kitapları, evlerine dağıttı. Kütahya'da yaşayan Süleyman Orhan (65) Edirne'deki torunu Belinay Orhan'ın 8'inci yaş günü nedeniyle, belediyeyi arayarak pasta götürülmesini istedi. Belediye personeli pastayı götürüp Belinay'ın doğum gününü kutladı.