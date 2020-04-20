Define avcıları suçüstü yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelelerinde 6 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, Gazipaşa Şansa mevkisindeki ormanlık alanda kazı yapan B.A, H.A, M.A. ve H.Y'yi yakaladı. Şüphelilerin 6 metre uzunluğunda 1,5 metre derinliğinde tarihi kalıntıların bulunduğu alanı kazarak define aradıkları, alanın tabanında mozaiklerin bulunduğu tespit edildi. Alanya'da Y.S. ve oğlu H.S. kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilere, sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.