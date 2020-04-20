En çok yumurta veren tavuk cinsleri nelerdir? Yumurta tavuğu cinsleri ve ırkları

Ülkemizde gezen tavuk yumurtası büyük ilgi görmektedir. Kümes hayvancılığı yapan insanlar, gezen tavuk yumurtasının daha sağlıklı olduğunu söylediği için insanlar gezen tavuk yumurtasına yönelmişlerdir. Bir diğer ilgi gören tavuk türleri arasında köy tavuğu da yer almaktadır. Köy tavuğunun tercih edilme nedeni ise doğal ortamlarda yetiştirilmesi ve daha sağlıklı olmasıdır. Daha bunun gibi pek çok tavuk çeşitleri bulunmaktadır. Kümes hayvancılığının devam etmesi için tavuğun yıllık ne kadar yumurta verdiğini çok önemlidir. Gereken miktarda yumurta sağlanması için çeşitli tavuk cinsleri tercih edilmektedir. Buna göre yumurta tavuğu cinsleri ve ırkları nelerdir? Sorusunun cevabı…

TAVUK CİNSLERİ VE FİYATLARI

Ülkemizde birçok insan tarafından ve büyük şirketler tarafından kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Bu yüzden tavuk çeşitleri büyük önem taşımaktadır. Yumurtlayan tavuk ve verimli tavuk cinsleri şunlardır:

Ligorin Tavukları: Dünyada en çok yaygın olan türdür. İtalya kökenli bir tavuk çeşididir. En fazla yumurta yapan türler arasında yer almaktadır. Cüsse olarak küçüktür. Diğer ırklara göre günlük 100 gr yem yiyerek en az yem yiyenlerdendir. Ülkemizde pek tercih edilmez çünkü yumurtası beyaz renklidir. Ayrıca et üretimi için pek uygun değildir. Genel olarak fiyatı 25-30 TL arasındadır.

Ataks Tavukları: Bu ırk Ankara Tavukçuluk araştırma enstitüsünde geliştirilmiş bir türdür. 16. Haftanın sonunda yumurtlama yaptığı gözlemlenmiştir. Salma tavukçuluk ve organik tavukçulukta sık sık kullanılmaktadır. Yıllık 250-270 adet yumurta üretir. Günlük 120-125 gr yem tüketmektedir. Yumurtalarının ağırlıkları ise yaklaşık olarak 65-70 gr arasında değişmektedir. Olgunlaşmış halleri 2 kilogramı bulmaktadır. Tek dezavantajı yem tüketiminin biraz fazla olmasıdır. Bu tavuğun fiyatı ise 20-25 TL arasında değişmektedir.

Lohman Brown Tavukları: Yıllık ortalama 300 yumurta üretimi yapmaktadır. Etinden belirli dönemlerde faydalanılabilir. Yumurtaları kahverengi rengindedir. Ayrıca günlük 100 gr yem tüketerek yem tüketmede ortalamanın biraz altında kalmayı başarmıştır. Yem tüketiminin az olması ülkemizde çok tercih edilmesine neden olmuştur. Endüstriyel bir üretimin sonucu olduğu için uygun koşullarda yetiştirilmelidir. Bu tavuk türü fiyatı ise 25-30 TL arasında yer alır.

Rhode Islan Red Tavukları: Adını ABD'de bulunan bir adadan almıştır. Dayanıklı bir tür olmasıyla beraber yumurtasının değeri oldukça yüksektedir. Yumurtalarının rengi kahverengidir. Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki çeşidi bulunur. Yıllık 200 yumurta üretme kapasitesine sahiptirler. Horozu 4, tavuğu ise 3,5 kilogram kütleye sahiptir. Yumurta verimini kaybeden tavuklardan et verimi de sağlanır. Tüy yapısı kabarık olmadığı için ne kadar ete sahip olduğu çıplak gözle anlaşılabilir. Yumurtalarının fiyatları ise 8-12 TL arasındadır. Tavuk fiyatı ise 95-100 TL arasında değişir.

Amrock Tavukları: Amerika kökenli olan bu tavuk türü hem etinden hem de yumurtasından verim sağlayabileceğiniz bir türdür. Sakin bir cins olmasına karşın orta hızla gelişim gösterir. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen bu türün yumurtası ise kahverengi renklidir. Yıllık 250 yumurta üretimine sahiptir. 8-12 yıl ömürleri olan bu ırkların kütleleri 3 kilogramı bulmaktadır. Zor şartlara karşı dayanıklıdır. Kısa boylu bir tavuk ırkıdır ve siyah beyaz ya da tamamen siyah ya da beyaz renge sahiptir. Bu türün tavuk fiyatı ise 100 TL civarındadır.

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DEĞERLİ TAVUK CİNSLERİ

Kümes hayvancılığı yapanlar daha çok ucuz ve verimi yüksek tavukları tercih etmektedir. Fakat bazı türler kümes hayvancılığından çok kişisel olarak üretilmektedir. Değeri de buna bağlı olarak bir hayli fazladır. Ayrıca bu tavuk cinsleri nadir ve değerli türler arasında yer almaktadır. Tavuk türleri şöyle sıralayabiliriz:

Dong Tao (Ejderha)

Koşin

Asil (Hint)

Ayam Cemani

Habeş

Fayoumi

Polonya

Zibrit

Appenzeller

La Flêche

Phoenix

Gibi türler dünyada pek çok kişi tarafından tavuk yetiştiriciliğinde kullanılmasa bile özel olarak tavuk tutkunları tarafından ticareti yapılmaktadır.

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