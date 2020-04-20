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Ne yasak ne de umurlarında değil! Fabrika içinde okey oynarken yakalandılar!

’da nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen okey sevdasından vazgeçmeyen 7 kişi, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından buluştuğu tekstil fabrikasında yakalandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilere işlem yapan polisler yasağı ihlal edenlere toplamda 22 bin 260 lira idari para cezası uyguladı.

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Giriş Tarihi: 20.4.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 11:48 ABONE OL
Ne yasak ne de koronavirüs umurlarında değil! Fabrika içinde okey oynarken yakalandılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri COVİD- 19 tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında geçtiğimiz gün 7 kişinin bir tekstil fabrikasında sokağa çıkma yasağına uymayarak toplandığı bilgisini aldı.

OKEY SEVDASINDAN VAZGEÇMEYİNCE CEZAYI YEDİLER

Emniyet güçleri tarafından söz konusu adrese yaptığı baskında toplanan 7 kişiyi fabrikanın içerisine masa kurarak okey oynarken yakaladı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek okey oynadıkları görülen 7 kişi hakkında "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında toplamda 22 bin 260 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

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Ne yasak ne de koronavirüs umurlarında değil! Fabrika içinde okey oynarken yakalandılar!
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