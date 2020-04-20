Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fırıncıdan ‘drone’la ekmek servisi

Fırıncıdan ‘drone’la ekmek servisi

Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Fırıncıdan ‘drone’la ekmek servisi
Gaziantep'te, sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü bir fırıncı evlerinde çıkamayanlara drone ile ekmek servisi yaptı. Sokağa çıkma yasağında dün İslahiye ilçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. İlçedeki bazı fırıncılar sokakları dolaşarak ekmek satışı yaparken, fırıncı Fatih Demir ise drone ile vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Uygulama kapsamında sipariş veren bazı vatandaşlar balkonlarına yanaşan droneden ekmeklerini aldı. Polis ekipleri ise ilçe genelinde sürdürdükleri denetimlerle vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırıncıdan ‘drone’la ekmek servisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA