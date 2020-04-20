Fırıncıdan ‘drone’la ekmek servisi

Gaziantep'te, sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü bir fırıncı evlerinde çıkamayanlara drone ile ekmek servisi yaptı. Sokağa çıkma yasağında dün İslahiye ilçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. İlçedeki bazı fırıncılar sokakları dolaşarak ekmek satışı yaparken, fırıncı Fatih Demir ise drone ile vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Uygulama kapsamında sipariş veren bazı vatandaşlar balkonlarına yanaşan droneden ekmeklerini aldı. Polis ekipleri ise ilçe genelinde sürdürdükleri denetimlerle vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyardı.