İki defa hastaneden kaçan koronavirüs hastası, pişman olup hastaneye döndü

Akıl alır gibi değil! Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca iki kez hastaneden kaçan kişi, pişmanlık duyup geri dönünce karantinaya alındı.

Çorlu ilçesinde 35 yaşındaki M.K.'ye, 13 Nisan'da başka bir rahatsızlığı nedeniyle gittiği Çorlu Devlet Hastanesinde koronavirüs testi de yapıldı.

Testin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmak istenen M.K, hastaneden kaçtı.

İKİNCİ KEZ HASTANEDEN KAÇTI

Hastane yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri bir gün sonra bu kişiyi yakalayarak hastaneye götürdü.

Burada karantinaya alınan M.K, hastaneden yeniden kaçtı.

Polisin yakalamaya çalıştığı M.K. duyduğu pişmanlık üzerine 17 Nisan'da hastaneye döndü.

Karantinaya alınan hastanın tedavisi sürüyor.