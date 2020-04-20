Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İllere göre vaka sayısı 19 Nisan 2020: Türkiye günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu

İllere göre vaka sayısı 19 Nisan 2020: günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu

Corona virüs salgını tüm dünya üzerinde etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ederken, ülkemizde de her geçen gün ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 2 milyon 400 binden fazla insanın yakalandığı salgın nedeniyle 165 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde de her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar ile 'deki corona virüsü vaka, ölüm ve entübe sayılarını açıklıyor. Durum böyle olunca pek çok vatandaş , ve başta olmak üzere pek çok tüm illerimizdeki corona virüsü vaka sayılarını merak ediyor. Türkiye günlük koronavirüs haritası ile il il corona virüsü vaka dağılımı son durum nedir? Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre 19 Nisan 2020 illere göre vaka sayıları…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 11:06 ABONE OL
İllere göre vaka sayısı 19 Nisan 2020: Türkiye günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu

Corona virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanda görülen salgın, 165 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Türkiye'deki son durum ile ilgili her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunurken, corona virüs vaka sayısını ve illere göre dağılımını açıkladı. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş corona virüsü salgını ve illere göre dağılımını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden 19 Nisan 2020 illere göre vaka sayısını bulabilirsiniz…

19 NİSAN 2020 İLLERE GÖRE VAKA SAYISI | İL İL CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI NEDİR, KAÇ OLDU?

Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

İşte Türkiye'deki vaka sayısı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İllere göre vaka sayısı 19 Nisan 2020: Türkiye günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA