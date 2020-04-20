İnternet hız testi 2020: İnternet hızı ölçme nasıl yapılır?

Ülkemizde internet kullanımı günbe gün fazlasıyla artmaya başladı. Yeni neslin de çokça ilgi odağı olan internet kullanımı ile yeni bir çağ atlamış oluyoruz. Birçok operatör tarafından reklamları yapılan internetler, hızlı oluşu ile ön plana çıkıyor. Evinize veya işyerinize internet alırken özelliklede hızına çokça önem verin. Bir internet alırken en önemli olan hızlı oluşu ve uzak bir mesafede çekmesine önem verin. Daha sonra bütçenize uygun olan internetinize sahip olun. İnternet hızı ve upload hızı ne demek? Merak edilen soruyu açıklayacağız. İnternet hız testi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

İNTERNET HIZI NE DEMEK?

İnternet hızı diğer adı ile MBPS olarak biliniyor. MBPS açılımı "mega bit per second" olan MBPS olan bu terim 1 saniyede indirilen mega bit sayısını ifade etmektedir. Aldığımız bir internetin hızını ölçerken mega bit (MB) üzerinden ifade ederiz. İnternet üzerinden indirdiğiniz bir veriden kaç MB olarak indirilen veriyi ölçmeyi öğrenmek istediğiniz zaman mega bitten dönüştürme yaparak kaç megabyte indirme yapılacağını veya yapıldığını bulabilirsiniz. Birçok internet sahipleri tarafından merak edilen bir diğer konuda ortalama bir internet hızı ne kadar olmalı? Sorusu merak konusudur. Ortalama bir internet hızı örnek verecek olursak,9 MBPS civarı bir bağlantı ile 480p videoları rahatlıkla takılmadan izleyebilirsiniz. Genellikle internet satıcılığını yapan firmalar genelde 16 MBPS internet hızının reklamını yaparak ilgi odağı haline gelirler. Bundan dolayı size tavsiyem 16 MBPS internet almanız, bu şekilde izlemek istediğiniz filmleri, oynamak istediğiniz oyunları takılmadan rahat ve kolay bir şekilde izleyebilirsiniz.

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İNTERNET HIZ TESTİ NASIL YAPILIR?

Türkiye'de çokça yaygınlaşan internet kullanımında bu yıl fazlasıyla bir artış görünmektedir. İnternet alan kişiler, internetlerinde video ve film izlerken oluşan yavaşlık ve kasmalardan dolayı internet hızı testi yapmak istiyorlar. Öncelikle gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden her türlü sorunuzun cevabını bulmak çok kolaydır. Bazı internet kullanıcıları fiber bağlantı ile hızlı gezinir, bazıları normal ADSL bağlantı ile normal bir hızlarda internette gezinmektedir. Normal bir internet hızına sahip olan kullanıcılar internet hızı ölçme merak ediyorlar.

Evinizde wi-fi hız testi için Türk Telekom'un sunmuş olduğu SPEEDTEST hizmetidir. (https://hiztesti.turktelekom.com.tr/) bu linke tıklayarak ana sayfa üzerinde bulunan başlat seçeneğine tıklayarak test yapabilirsiniz.

En iyi internet hız testleri değinecek olursak genellikle; En çok bilinen hız testi speed testi, daha sonra Fast.com, netspeed.com, BTK Hız Testi, Ookla Speedtest, SpeedSmart adlı hız testleridir. Mobil internet hız testi, test etmek isterseniz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geliştirilen hız testi ile telefonunuzdaki internet hızını ölçebilirsiniz. Bu linkten ulaşabilirsiniz https://www.btk.gov.tr/hiz-testi-uygulama Download testi merak eden internet kullanıcıları ise öncelikle Kilobit'i Kilobyte'a dönüştürmemiz gerekiyor. İnternet hızı ölçen bir sitelerden birinde hız testi yapın. Daha sonra indirme(download) hızınızı 8'e bölün. Bu şekilde gerçek indirme hızımızı hesaplamış olur.

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UPLOAD HIZI NE DEMEK?

Kelime anlamı "Yükleme Hızı" anlamına gelmektedir. Yükleme hızı internet servisinin size sunduğu karşıya yükleme hızıdır. Upload'ın Download'a göre düşüktür. Bu düşük olmasının nedeni ticari pazarlamadan kaynaklıdır. Upload hızı görüntünüzün net veya donarak gönderiminde upload hızını fark edersiniz.

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