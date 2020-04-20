Kadın avukata önlükle aşk tuzağı!

Tanıştığı kişi ile sevgili olan genç avukat hayatının şokunu yaşadı. Genç kadının, doktor ve bekâr olarak tanıdığı kişinin doktor olmadığı ve evli olduğu ortaya çıktı. Avukat, sahte doktorun kendisine kardeşi olarak tanıttığı kadınla evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi ancak bu kez de araç almak için verdiği 200 bin lirasını istedi. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. D.E., sosyal medya üzerinden Uğur A. ile tanıştı. Tanıştığında Uğur A.'nın kendisine doktor olduğunu, bekâr olduğunu ve ciddi bir ilişkisi olursa evlenmek istediğini anlattı. Ayrıca kendisini Prof. Dr. Tanju Pekin'in asistanı olarak tanıttığını anlatan genç avukat, dolandırıcının birçok hastanede doğum yaptırdığını branşının da kadım doğum uzmanı olduğunu söyleyerek profesörlerin isimlerini kullanarak kendisini inandırdığını söyledi.

PİYASANIN ALTINDA ARAÇ VAADİYLE 200 BİN LİRASINI ALDI

Aradan geçen 4 ay içerisinde ikili arasında duygusal ilişki başladı. Bu sırada D.E. kendisine araç almak için piyasa araştırması yapıyordu. Genç avukat, araç aradığını sevgilisine söyleyince Uğur A., piyasanın altında bir fiyatla kendisine araç bulabileceğini söyleyerek önden 15 bin lira para aldı. Bir süre sonra genç adam, kız arkadaşına araç için yine bir miktar para göndermesini söyleyerek toplamda 200 bin liraya yakın para aldı. Genç kadın verdiği ifadesinde Uğur A.'nın kardeşi olarak tanıttığı Fatma isimli şahsın kalp hastalığı bulunduğunu bunun için özel bir hastanede ameliyat olacağını ve parası olmadığını söylediğini, kendisinin de sevgilisinin kardeşinin ameliyat olabilmesi için ayrıca para gönderdiğini ifade etti.

KARDEŞİ OLARAK TANITTIĞI KİŞİ EŞİ ÇIKTI

Uğur A. alacağı aracı Aralık sonu teslim edeceğini söyledi ancak sözünü tutmadı. D.E., sevgilisinin 3 kez aracı vermek için söylediği tarihlerde sözünü tutmadığını görünce ve kendisinden sık sık para alması üzerine şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı araştırma sonunda hayatının şokunu yaşayan genç avukat, Uğur A.'nın kardeşi diye tanıttığı Fatma isimli kişinin eşi olduğunu öğrendi.

DOKTOR DEĞİL NİTELİKLİ DOLANDIRICI

Genç avukat yaptığı araştırma neticesinde 4 aylık sevgilisini bekâr biliyorken evli çıkmasının üzerine birde doktor olmadığını öğrenince şoka girdi. Karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan D.E., kaptırdığı paralarını tekrar alabilmek için Uğur A. ile görüşmek istedi. Kadıköy'de buluşan ikili önce yemek yiyip daha sonra tenha bir yere giderek konuşmaya başladı. Uğur A., D.E.'ye kendisini sevdiğini karısından boşanacağını söyledi.



'BENİMLE YATARSAN PARANI VERİRİM'

Parasını kurtarmak isteyen D.E. ise parasını talep edince Uğur A. parasını kendisiyle yatması karşılığında vereceğini söyledi. D.E., konuşmanın üzerine bulunduğu yeri terk etmek isteyince Uğur A. tarafından zorla alı konularak cinsel tacize maruz kaldı. Genç avukat korkuya kapılarak çığlık atmaya başlayınca Uğur A. paniğe kapılıp kaçmaya başladı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKÂYETÇİ OLDU

D.E., aldığı darp raporu ile birlikte karakola giderek başına gelenleri anlatıp Uğur A.'dan şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan genç adam D.E. ile arkadaşlık sitesinden tanıştığını kendisini dolandırmadığını aldığı paraları hastalığından dolayı kendisine verdiğini anlattı. Uğur A.'nın sabıka sorgusunda 12 kez nitelikli dolandırıcılıktan kaydı olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Uğur A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

D.E.'nin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur A., hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dolandırılan avukat savcılıkta verdiği ifadesinde, kaptırdığı paraların Uğur A.'nın annesi Esin A.'nın hesabına gittiğini annesinin kendisini arayarak ölümle tehdit ettiğini ve Uğur A.'nın arkadaşı Saffet Ç.'nin de bu işin içerisinde olduğunu söyledi.

23 YIL 6 AY HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Uğur A., Esin A. ve Saffet Ç. hakkında iddianame düzenledi. 'Tehdit', 'İştirakken Kasten Yaralama', 'Kişinin İçinde Bulunduğu Durumdan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık ve Bu Suça Yardımcı Olma' ve 'Cinsel Saldırı ve Bu Suça Yardımcı Olma' suçları kapsamında 23 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor. Dava İstanbul Anadolu ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.