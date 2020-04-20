Kadın avukata sevgili tuzağı

İstanbul'da bir kadın avukat sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili olduğu kişiye 200 bin lirasını kaptırdı. Avukatın şikayeti üzerine tutuklanan dolandırıcı hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay iddiaya göre şöyle gelişti. İstanbul Kadıköy'de yaşayan D.A. adlı kadın avukat, sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıtan Uğur A. ile tanışarak arkadaş oldu. İkili arasında duygusal ilişki başladı. Kadın avukat, otomobil alacağını söyleyince Uğur A., piyasanın altında fiyata kendisine araç bulabileceğini söyledi. Bir miktar para alan Uğur A., bir süre sonra ise genç avukattan bu kez kardeşi olarak tanıttığı Fatma isimli kişinin özel bir hastanede ameliyatı için para istedi. D.A., Uğur A.'ya toplamda yaklaşık 200 bin lira verdi.Uğur A.'nın kendisine alacağını söylediği otomobili almaması ve sık sık para istemesinden şüphelenen D.A., yaptığı araştırma sonucunda Uğur A.'nın doktor olmadığını, kendisine kardeşi olarak tanıttığı kişinin ise eşi olduğunu öğrendi. Kaptırdığı paraları alabilmek Uğur A. ile buluşan kadın avukat, parasını talep edince Uğur A., kendisiyle yatması karşılığında parasını vereceğini söyledi. Bunun üzerine bulunduğu yeri terk etmek isteyen D.A., Uğur A. tarafından zorla alıkonularak cinsel tacize maruz kaldı. Genç avukat korkuya kapılarak çığlık atmaya başlayınca Uğur A. panikle kaçtı.Avukat D.A., aldığı darp raporu ile birlikte karakola giderek başına gelenleri anlatıp Uğur A.'dan şikayetçi oldu. Uğur A.'nın sabıka sorgusunda 12 kez nitelikli dolandırıcılıktan kaydı olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Uğur A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur A., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Uğur A. ile annesi Esin A. ve arkadaşı Saffet Ç. hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık ve bu suç ve yardımcı olma' ve 'cinsel saldırı ve bu suça yardımcı olma' suçları kapsamında 23 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dava İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.