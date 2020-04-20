Karantinada kaldıkları yurttan ayrılırken öğrencilere harçlık ve mektup bıraktılar

Dışişleri Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 450 Türk işçiden 160'ı Söke, 290'ı ise geçen 5 Nisan'da Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Yurtlardaki 14 günlük karantina süresini dolduran 450 işçinin yapılan sağlık kontrollerinde bir soruna rastlanmadı. Bunun üzerine işçiler bu sabah otobüslerle memleketlerine gönderildi. İşçilerin ardından yurdu gezen görevliler, odalardan ikisinde birer mektup ve öğrenciler için bırakılmış toplam 500 lira buldu. Giresunlu olduğunu belirten ve 'Sevgili kız kardeşim' diye satırlarına başlayan Ersin Yılmaz'ın, mektubunda "Senin odanı kullandım. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi yaban ellerde bırakmadı. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Sen de bu devleti daha güçlü yapmak için çok çalış. Benim de naçizane bu hediyemi kabul et. Bu odada 3 kişi kalıyorsunuz size bir miktar harçlık bırakıyorum, kendinize birer hediye alın. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdiği belirtildi.

SU ISITICISINI DA BIRAKTI

Elazığlı olan Mustafa Çakmakçı'nın da mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili kız kardeşim. Cezayir'de çalışırken Covid-19 salgını nedeniyle ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile Türk Hava Yolları Cezayir'e uçak gönderdi. Biz bu uçakla İzmir Havaalanı'na, ardından Aydın'a geldik. Sizin odanızı kullandık. Hakkınızı helal edin. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Siz de bu devleti daha da güçlü yapmak için çok çalışın. Sizlere bir miktar harçlık ve karantina sürecinde kullanmış olduğum su ısıtıcısını bırakıyorum. Kendinize bir hediye alın ve su ısıtıcısını iyi günlerde kullanın. Hakkınızı helal edin."