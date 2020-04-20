Karısına ve kızına işkence yapan adam ölü bulundu

Ağrı'da naylon poşeti eritip eşi ve kızının yüzlerine damlatarak işkence ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra tahliye edilen Ramazan İnanç ölü bulundu.Doğubayazıt Büyük Ağrı Mahallesi'nde geçen kasım ayında poşet eriterek eşi Müjgan İnanç ve kızı N. İnanç'ın yüzüne ve vücuduna damlatıp işkence yapan koca Ramazan İnanç 5 ay kaldığı cezaevinden yaklaşık 10 gün önce tahliye edildi. Köyüne dönen İnanç, dün Abdigör Mahallesi'nde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Ramazan İnanç'ın göğsüne isabet eden 3 kurşunla öldürüldüğü anlaşıldı.Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Ramazan İnanç'ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası Mehmet Ali Akdağ'ın evine gittiği ve tartışmanın ardından bıçaklayarak kaçtığı belirlendi. Görgü tanıkların ifadesine göre bıçaklama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İnanç'ın üç otomobille olay yerine getirildiği ve burada darp edildikten sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Polis ekipleri İnanç'ın götürüldü 3 otomobili terk edilmiş halde bulurken, Akdağ'ın yakınları olduğu belirlenen 13 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.