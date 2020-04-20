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Kızının doğum gününü 10 bin metrede kutladı

Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Kızının doğum gününü 10 bin metrede kutladı
Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tıbbı malzeme getiren kargo uçuşunda görevli Türk Hava Yolları (THY) kabin amiri Murat Salkım, kızı Elif'in doğum gününü 10 bin metre yükseklikte ekip arkadaşları ile birlikte hazırladığı video ile kutladı. Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından paylaşılan video şu cümlelerle paylaşıldı; "Sizler, güvenle evlerinizde kalın diye onlar gökyüzünde! Kıymetli kabin amirimiz Murat Salkım, sevgili kızı Elif'in doğum gününü görev başında kutladı. Nice güzel yaşların olsun Elif!"
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Kızının doğum gününü 10 bin metrede kutladı
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