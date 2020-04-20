Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı

Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı

'da Hüseyin Ç. (29), boşanma aşamasında olduğu Feride Ç.'nin (28) boğazına, mezarlık önünde tartışırken, bıçak dayadı. Hüseyin Ç.'nin elinden bıçağı alan polis, Feride Ç.'yi de kurtardı. Hüseyin Ç., gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 16:17 ABONE OL
Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan, Andızlı Mezarlık girişinde meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Hüseyin Ç. ve Feride Ç., mezarlık girişinde konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra tartışmaya dönünce Hüseyin Ç., yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşinin boğazına dayadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarılarına rağmen Hüseyin Ç., eşinin boğazına dayadığı bıçağı çekmedi. Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Ç.'nin anlık dalgınlığından faydalanarak, elinden bıçağı aldı. Feride Ç. de kocasının elinden kurtarıldı. Gözaltına alınan Hüseyin Ç., polislere "Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?" dedi.

Polisler tarafından kurtarılan Feride Ç. de sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA