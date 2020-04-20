Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2020 diyanet dini günler takvimi

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanların bolca ibadet ettiği bugünlerde eller semaya yükselecek ve kurbanlar kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Şimdiden bayram tatili planları yapan vatandaşlar Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Ramazan Bayramı heyecanına girdiğimiz şu günlerin hemen ardından Kurban Bayramı bizi bekliyor olacak. Peki Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2020 diyanet dini günler takvimi

KURBAN BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

Diyanet takvimine göre 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Haberimizde, 2020 dini günler takvimine ve Bayram tarihlerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.