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Mardinli Sabriye Teyze’den duygulandıran bağış!

’in Midyat İlçesi’nde 78 yaşında dört engelli çocuğu olan Sabriye Teyze, yaşlılık parasından 100 lirayı Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına bağışladı. 100 lirayı bağışladıktan sonra dualar eden Sabriye Teyze, “Allah devletimize zeval vermesin, Allah Erdoğan'ı Amerika’ya karşı güçlü kılsın!” dedi.

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 14:16 ABONE OL
Mardinli Sabriye Teyze’den duygulandıran bağış!

Türkiye'de Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına destekler sürüyor. Mardin'in Midyat İlçesi'nde dört engelli çocuğu olan 78 yaşındaki Sabriye Bilgiç'in yaşlılık parasının 100 lirasını kampanyaya bağışladığı duyuruldu. Sabriye Teyze'nin bu davranışı sosyal medyada duygulu anlar yaşanmasına enden oldu.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Sosyal medyada bu davranışından dolayı büyük takdir toplayan Mardinli Sabriye Teyze, yaptığı bağışın ardından "Allah devletimizi hiç kimseye muhtaç etmesin. Allah devlete zeval vermesin, Bize Erdoğan'ın acısını göstermesin, Allah Erdoğan'ı Amerika'ya karşı güçlü kılsın, Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah onun mertebesini daha da yükseltsin. Hem onun hem de devletin acısını göstermesin" diye dua etti.

Mardinli Sabriye Teyze’den duygulandıran bağış | Video

TÜRK-KÜRT DEĞİL MERHAMET BİZİM BAĞIMIZ!

Gazeteci İdris Kardaş, sosyal medyadan paylaştığı videodan sonra: "Amin. Ellerinden öperiz Sabriye Teyzem!" dedi. Sosyal medya kullanıcısı Tyfkaydn, "Türk, Kürt değil, merhamet bizim bağımız, ellerinden öpüyorum Anam.!" diye yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Amin, amin. Aramızdaki buzları da eritsin Rabbi'm. (Türk-Kürt)" diye dua etti. Sema Goktaş kullanıcısı ise "Amin kıymetli gönlü güzel teyzem" dedi

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Mardinli Sabriye Teyze’den duygulandıran bağış!
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