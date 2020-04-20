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Corona virüsü yayılımını engellemek için market çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre , , , gibi birçok mağazanın çalışma saatleri değişti. Yayımlanan genelgeye göre mağazadaki müşteri sayısı hem yarıya indirildi hem de temas ortamı azaltılmış oldu. Hafta sonlarının sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar hafta içi temel ihtiyaçlarını almak amacıyla yine bu süreçte tedbir amaçlı olarak değişen için araştırmalar yaparken , kaçta kapanıyor? Sorusuna yanıt arıyor. Peki corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros ? İşte 2020 market çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:03 ABONE OL
Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros kaça kadar açık? 2020 market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından coronavirüsü tedbirleri kapsamında değişti. Ülkemizde salgını önlemek amaçlı alınan sokağa çıkma yasağı alınan karardan sonra vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren '' , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için , , , Carrefoursa, gibi marketleri tercih edenler çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı marketlerde artık insan teması azaltılmış ve temas en az seviyeye indirilmiş oldu. Peki BİM, ŞOK, A101, Migros ve Carrefoursa saat kaçta açılıyor, kaç kapanıyor? ? Haberimizin devamında market çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında bir genelge gönderdi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Haberimizin içerisinden BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık sorusunun yanıtına ulaşabilir, market çalışma saatlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros kaça kadar açık? 2020 market çalışma saatleri
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