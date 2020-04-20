Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros kaça kadar açık? 2020 market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından coronavirüsü tedbirleri kapsamında market çalışma saatleri değişti. Ülkemizde salgını önlemek amaçlı alınan sokağa çıkma yasağı alınan karardan sonra vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren '' Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için BİM, ŞOK, A101, Carrefoursa, Migros gibi marketleri tercih edenler çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı marketlerde artık insan teması azaltılmış ve temas en az seviyeye indirilmiş oldu. Peki BİM, ŞOK, A101, Migros ve Carrefoursa saat kaçta açılıyor, kaç kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Haberimizin devamında market çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında bir genelge gönderdi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Haberimizin içerisinden BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık sorusunun yanıtına ulaşabilir, market çalışma saatlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.