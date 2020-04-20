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'den 'a özel '100'üncü Yıl Marşı'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ulusal Egemenlik ve ’nın 100. Yılı şerefine özel marş hazırlandığı duyuruldu. Açıklamada; hazırlanan bu marşın korosunda yer alan çocukların evlerinde kendi imkanları ile seslendirerek kayıt yaptıkları bildirilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Gönlümüzden geçen 23 Nisan haftasında okullarımızda çocuklarımızla birlikte 100'üncü yıl marşını söylemek, her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamaktı. Korodaki çocuklarımız marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadılar, kayıtları evlerinde alarak gönderdiler.” İfadeleri yer aldı. ’ün armağanıyla dünya üzerindeki tüm çocuklara armağan edilen bu bayramda tüm Türkiye’de çocuklar evlerinde hep beraber 23 Nisan 100. Yıl marşını söyleyerek bu anlamlı ve özel günü tek yürek olarak kutlayacak. İşte 100. yıla özel hazırlanan marş var tüm detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 12:13 ABONE OL
MEB'den 23 Nisan'a özel '100'üncü Yıl Marşı'

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla özel marş hazırlandı. Bakan Ziya Selçuk, "23 Nisan'da hep birlikte 'Yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönemi için marş hazırlandığı belirtilerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı çocuklarımız bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecekler" denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, 100'üncü yılın, marşı ve hatırası olmazsa eksik kalacağını belirtti. Selçuk, "Gönlümüzden geçen 23 Nisan haftasında okullarımızda çocuklarımızla birlikte 100'üncü yıl marşını söylemek, her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamaktı. Korodaki çocuklarımız marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadılar, kayıtları evlerinde alarak gönderdiler. Onlar nasıl evlerinde seslendirdi ise, marşı dinleyen çocuklarımız da evlerinde seslendirecekler. 23 Nisan'da hep birlikte 'Yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz. Sözleriyle, bestesiyle, sesleriyle, çekimleriyle, görüntüleriyle, kurgusuyla gönüllü olarak yanımızda olan tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

KLİP ÇEKİMİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA YAPILDI

Sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe'nin birlikte yazdığı '23 Nisan 100'üncü Yıl Marşı'nı Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe besteledi, düzenlemesini ise Serkan Sönmez yaptı. '100'üncü Yıl Marşı'nı Hacettepe Devlet Konservatuvarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri evlerinde seslendirirken, ulusal egemenlik coşkusunun tek nefes olduğu marşa özel klip de hazırlandı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için görüntüler cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, klibin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan yaptı. Ünlü sanatçı Haluk Bilginer'in '23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir' spotunu seslendirmesiyle başlayan klipte, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki evlerinde aynı coşkuya, aynı heyecana uyanan çocuklar, bebekler yer aldı.

23 NİSAN 100'ÜNCÜ YIL MARŞI

Gözlerimde ışık gibi
Bağımsızlık hediyesi
Uyandırır bir bayrama
Bu dünyada bir tek bizi

Gurur bizim, inanç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

Kanatlanan kuşlar gibi
Sonsuz mavi gökler gibi
Selam gönder tüm dünyaya
Dalgalanan bayrağım gibi

Gurur bizim, sevinç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

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MEB'den 23 Nisan'a özel '100'üncü Yıl Marşı'
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