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Meclis’ten, fitneye arşivli cevap

Salgın nedeniyle 23 Nisan etkinlikleri sınırlandırıldı. Meclis, muhalefetin kara propagandasına, 1982’den günümüze arşiv kayıtlarıyla yanıt verdi

ANKARA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Meclis’ten, fitneye arşivli cevap
TBMM, yeni tip koronavirüs salgınını dikkate alarak, açılışının 100. yılı dolayısıyla 23 Nisan'da yapılacak etkinliklere sınırlı katılım planladı. Ancak bu durum, AK Parti'ye kara çalmak isteyen muhalefetin kirli oyununu da bir kez daha deşifre etti. Sosyal medyadan, hastalıkla mücadelede izolasyonun korunmasının kritik önem taşıdığı göz önüne alınmadan haberler ve paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine TBMM Başkanlığı, eski yıllara ait 23 Nisan görüşmelerine cumhurbaşkanlarının katılımıyla ilgili arşiv taraması yaptı. Sonuçlar, özetle şöyle:
1982'den önce, Genel Kurul 23 Nisan için hiç özel gündemle toplanmadı.
Danışma Meclisi 23 Nisan 1982 ve 23 Nisan 1983'te özel gündemle toplandı.
23 Nisan 1984'te özel gündemli toplantı yapılmadı.
1985'ten günümüze kadar Genel Kurul özel gündemle toplandı. Sadece 1999'da seçimler dolayısıyla toplantı yapılmadı.
1985-1987'de Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a teşrif etti.
1988-2002 yılları arasındaki görüşme tutanaklarında, cumhurbaşkanlarının geldiğine ilişkin kayda rastlanmadı.
2003-2019'da cumhurbaşkanları Genel Kurul'a teşrif etti. 23 Nisan görüşmelerinde ise konuşma yapmadı.
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Meclis’ten, fitneye arşivli cevap
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