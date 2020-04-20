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’in vedası

’da, araba sandığı 3 metrelik aynalı sopasıyla gezen “” lakaplı , hayatını kaybetti. Kentin maskotu Kaydı’nın ölümü kentte büyük üzüntü yarattı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Yaşam
TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Mercedes Kadir’in vedası
Malatya'nın Yeşilyurt ilçende yaşayan 36 yaşındaki Fatih Kaydı, yıllardır günlerini otomobil zannettiği yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçirdi. Ucuna otomobil aynası bağladığı sopasını zaman zaman bir oto kuaföründe fırçayla yıkayıp, elleriyle kurulayan ve bu şekilde kilometrelerce yol yürüyen Fatih Kaydı, trafik ışıklarında yayalara yol veriyordu. Sopasını otomobil gibi park eden Kaydı, bu nedenle "Mercedes Kadir" olarak tanındı. Tüm Malatyalıların sevdiği ve yardımda bulunduğu Mercedes Kadir, kentin maskotu haline geldi.

BALMUMU HEYKELİ VARDI
Malatya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl balmumu heykelini yaptırarak Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ne koydu. Neredeyse her hafta düzenli olarak müzeye gelip heykelini kontrol eden Mercedes Kadir, birlikte fotoğraf çektiriyordu. Ancak Mercedes Kadir'de, bir süre önce solunum yetmezliği başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercedes Kadir, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Malatya Valisi Aydın Baruş başta olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar ve binlerce kişi sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

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Mercedes Kadir’in vedası
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