Motosikletle kaza yapan iki arkadaşı ölüm ayırdı

Devriye görevi yapan polis ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Karadere Köprüsü'nde yerde yaralı bir kişinin yarı baygın olarak yattığı fark edip, durumu sağlık ekibine bildirdi.

KAZA YAPTIKLARINI ANLATIP BAYILDI

Polis, yerde yatan yaralının Diyar Tarı olduğunu belirledi. Tarı'nın polislere güçlükle motosikletle kaza yaptıklarını, yanında bir arkadaşının daha olduğu ve kaza yaptıkları yerde kaldığını söyledi. Tarı, ardından da tamamen bayıldı. Tarı, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

CESEDİ, KAZA YERİNDEN 50 METRE İLERİDE BULUNDU

Tarı'nın beyanlarından yola çıkarak çevrede araştırma yapan polis, 300 metre ilerdeki Bergama-Soma Karayolu üzerindeki aynı adı taşıyan Karadere Köprüsü'nün altında kaza yapan 35 ALJ 875 plakalı motosikleti ve 50 metre ilerisinde de 20 yaşındaki Serdar Yörük'ün cansız bedenine ulaştı.

Serdar Yörük'ün cesedi kaza yerinin 50 metre ilerisinde bulundu

YARDIM İSTEMEK İÇİN 300 METRE GİDEBİLDİ

Polis, kaza yerinin kendi sorumluluk alanının dışında olması nedeniyle jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede iki arkadaşın, Yörük'ün kullandığı motosiklet ile Bergama'dan Soma yönüne giderken kaza yaptıkları belirlendi. Kazanın ardından Tarı'nın yaralı halde yardım çağırmaya giderken olay yerinin 300 metre ilerisinde bayıldığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.