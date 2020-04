On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 20 Nisan 2020 MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı…

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında olan On Numara'nın bu akşam yapılacak çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günleri yapılan çekilişte geçtiğimiz hafta 10 şanslı numarayı doğru tahmin eden 2 kişi 209.178,05 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Öte yandan bu hafta 924. Hafta çekilişi yapılacak oyunun sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ve bilet sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 20 NİSAN MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan On Numara çekilişinin sonuçları her hafta Pazartesi günleri saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişle belirleniyor. Sonuçlar en geç saat 21.45'te belli olmuş oluyor.