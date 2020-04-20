Operatör sorgulama 2020: Numaran (hattım) hangi operatörde?

Günümüzde telefon kullanımı oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Artık küçük çocukların elinde dair telefon bulmak kolaydır. Telefon kullanıcıları, daha iyi bir iletişim olanağı için, kendi bütçelerine uygun ve daha iyi iletişim olanağı sallayan bir hat seçiyorlar. Ama maalesef dolandırıcılar tarafından sizlerin bilgileri kullanılarak hat çıkartılabiliyor. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yanı BTK tarafından mağduriyet yaşamamak adına, adınıza kayıtlı bir mobil hat bulunuyor ise yapmanız gereken bazı yöntemler vardır. BTK sizlere internet üzerinden mobil hat sorgulama imkânı sunmaktadır. Vatandaşların telefon hatlarını hat sahibinin izni olmadan kimlik bilgileri kullanılarak açılan hatları sorgulama imkânınız artık çok kolay. Numara taşıma sorgulama gibi merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Hattın hangi operatörde olduğunu sorgulama işte ayrıntılar.

NUMARA TAŞIMA SORGULAMA

Cep telefonu kullanıcılarının almış oldukları mevcut numaralarını aynen koruyarak hizmet aldıkları operatörü değiştirmeleri işlemine numara taşıma denir. Numara taşıma ile de bazı sorular merak edilmeye başlandı. Onlardan biri hattım hangi operatörde? Sorusu. Vatandaşlar numarasını taşıdıktan sonra taşıma işlemleri için belirli süre veriliyor. Bu yüzden hattın hangi operatörde olduğunu sorgulama gibi sorular akla gelmektedir. Bu soruların yanıtlarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aldığınız bir hattınızı başka bir operatöre taşıdıktan sonra sorgulama yapabilmenizi sağlayan birçok yöntem bulunmaktadır. Üzerinize kayıtlı hatlar ile ilgili ne kadar hızlı bilgi sahibi olursanız mağdur olma ihtimaliniz o kadar zayıflar. Bilginiz dışında üzerinize kayıtlı hatlar için ne yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. E-devlet ve BTK ile numaranızı sorgulayabilirsiniz.

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NUMARAM HANGİ OPERATÖRDE?

Hat sorgulama işlemi için yapmanız gerekenler:

E-devlet ile numara taşıma sorgulaması yapmadan önce bilmeniz gerekenler vardır. İlk önce en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığı e-devlet şifresi almanız gerekiyor.

• (https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama) bu linke tıklayarak aldığınız e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranız ile girişinizi yapın. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mobil Hat Sorgulama işlemi başlayacaktır. Çıkan sayfada numaranızın hizmet aldığı işletme bilgisini görmüş olacaksınız.

OPERATÖR SORGULAMA

Eğer ki mobil hat sorgulaması, numara taşıma sorgulama yapmak istiyor iseniz, aynı şekilde (https://www.turkiye.gov.tr/btk-numara-tasima) linkine tıklayın. Telefon numaranızı başına "0" eklemeden yazıp sorgulamaya tıklayın. Burada Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi operatörler karşınıza çıkmaktadır. Numara taşıma işlemindeyken hattınızın şu an hangi operatörde olduğunu öğrenmiş olacaksınız.

BTK SORGULAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'deki telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen bir kurumdur. BTK başta cep telefonu olmak üzere elektronik kimlik bilgisini veya çalınan, kaybolan elektronikler hakkında vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. BTK'nın amacı ve görevi özel sektör sayısını arttırmak ve rekabetçi ortam hazırlamak, Firmaları yatırım yapmaları için teşvik etmek, iletişim hizmet ağının genişlemesini sağlamak ve ayrıca tüketiciye iyi bir hizmet sunmak amacı taşımaktadır. BTK ile numara taşıma sorgulama işlemi vs. başka işlemler e. devlet sitesine bağlanmıştır. E-Devlet şifreniz ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu seçeneğine tıklayarak merak ettiğiniz sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirmiş olursunuz.