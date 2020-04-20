Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. otomobil sürücüsü yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 01:30 ABONE OL

Kaza, saat 22.20 sıralarında Mustafa Kemal Paşa ilçesi Yeni Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Söğütalan mevkiine giden Cem K. yönetimindeki 16 EEZ 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Kazada ağır hasar gören otomobilin sürücüsü Cem K., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Cem K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA